الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

مدبولي
مدبولي
ads

كشف مصدر حكومى عن صدور تعليمات إلى الجهات الإدارية بسرعة إنهاء خدمة المستشارين فوق الستين، إلا فى حالات الضرورة القصوى التى تفرضها ندرة التخصص أو الخبرة فى إدارة ملفات متخصصة بعينها، ولمدة محددة تُجدد حسب الحاجة بعد العرض على وزارتى التخطيط والمالية لإبداء الرأى والموافقة من عدمها.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن إجراءات تخفيض أعداد المستشارين المتعاقد معهم فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تأتى فى إطار جهود الدولة لترشيد النفقات فى ظل الضغوط المالية التى تفرضها أزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا، ومن قبلها جائحة كورونا، والحاجة إلى ضخ مزيد من التمويلات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأضاف المصدر أن تلك الخطوة تتزامن مع توسع وزارة المالية فى تفعيل نظام إلكترونى فى إدارة الرواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يسمح بإتاحة البيانات المطلوبة بدقة فائقة واحتساب المستقطعات من ضرائب وتأمينات بشكل موحد على جميع العاملين بالدولة، لافتًا إلى أن النظام معزز بقوانين الضرائب والتأمينات لضمان الرقابة المالية على كل ما يتقاضاه الموظف شهريًا.

وأكد أن حجم المخصصات المرصودة لمكافآت المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب أكثر من نصف مليار جنيه خلال آخر ٣ سنوات، منها ٢١٧.٢ مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، و١٨٦.٧ مليون جنيه فى موازنة العام السابق ٢٠٢١/٢٠٢٢ و١٦٥.٤ مليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، بينما كانت تلك المخصصات قد بلغت ١٥٦.٤ مليون جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة نمو قاربت ٤٠٪ خلال ٤ سنوات فقط.

كما كشف المصدر عن إصدار رئاسة مجلس الوزراء تعليمات عاجلة بحصر من يتجاوز الحد الأقصى للأجور على مستوى الجهات الإدارية.

وأوضح أن الحصر سيتم وفق مجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين تحت مسمى مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات أو لجان، سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسومًا على ١٢ شهرًا، باستثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة.

تشمل التعليمات تكليف الوحدات الحسابية بكل جهة بتحديد ومراجعة قيمة ما يتقاضاه كل عامل ومصادره، مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول، على أن تتولى سداد المبالغ الزائدة للخزانة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية لعدد من مواقف انتظار السيارات

صيادلة عن منع إعطاء الحقن: خدمة إنسانية ولا نتقاضى أجرًا

«توتيرا».. التفاصيل الكاملة لأول مدينة مصرية افتراضية على الميتافيرس

الطبيب المعالج لـ أنغام: حالتها تتحسن ويمكنها العودة إلى منزلها (فيديو)

التضامن: الرعاية البديلة هي السلاح الأقوى للأطفال في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية