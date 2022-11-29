الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز مدينة الشيخ زايد يحصل على 3 شهادات للأيزو في نظم الإدارة

الشيخ زايد
الشيخ زايد
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أعلن المهندس أحمد مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، عن حصول جهاز المدينة على شهادات الأيزو 9001 فى نظم إدارة الجودة والأيزو 45001 فى مجال السلامة والصحة المهنية والأيزو 14001 فى نظم الإدارة البيئية.

جاء ذلك تتويجًا لجهود الإدارة العامة للإشراف على الجودة برئاسة الهيئة، لتأهيل جهاز المدينة للحصول على هذه الشهادات ذاتيا بمعرفة فريق العمل بالإدارة.

ومن جانبه، أفاد المهندس أيوب متولى أيوب، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن مدينة الشيخ زايد أول جهاز مدينة على مستوى القاهرة الكبرى يمنح هذه الشهادات الدولية بناءًا على الكوادر القوية الموجودة بجهاز المدينة بقيادة المهندس أحمد مصطفى رئيس جهازتنمية مدينة الشيخ زايد وجميع العاملين بجهاز المدينة.
 

 

 وقد أفاد المهندس احمد مصطفي رئيس جهاز مدينه الشيخ زايد  أن حصول  جهاز المدينة على هذه الشهادات هو إضافة ممتازة لجهاز المدينة وبداية إنطلاق نحو العالمية فى نظم الإدارة والتشغيل لجهاز المدينة ، مؤكدا علي اهمية تنفيذ تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

2022 السلامة والصحة المهنية جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد مجال السلامة والصحة المهنية يوم الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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