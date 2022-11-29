دينا أبي صعب: مد أوكرانيا بمقاتلات توسيعًا للعملية القتالية تجاه روسيا

قالت دينا أبي صعب، الخبيرة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إن دخول فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وارتفاع أسعار النفط، هو محور مباحثات طويلة داخل أروقة حلف “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

اجتماع “الناتو” سيطرح دعمًا لمحطات توليد الطاقة بأوكرانيا

وأضافت “أبي صعب”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماع “الناتو” سيطرح من ضمن عناوينه دعم محطات توليد الطاقة في أوكرانيا وهذه نقطة داعمة ليس لمحطات الطاقة بأوكرانيا فقط ولكن للجميع.

وأشارت إلى أن روسيا بعد تفجير جسر القرم، استهدفت محطات توليد الطاقة بأوكرانيا والتي تمد الاتحاد الأوروبي بالطاقة ويستفيد منها 400 مليون مستهلك.

وتابعت:" دول الاتحاد الأوروبي عرضت على رومانيا تزويدها بمقاتلات f16 لعمل جدار للصد ضد أي اعتداء روسي، ولكن رئيس رومانيا رفض حتى لا يكون طرفًا للنزاع، وعرض ارسال المقاتلات لأوكرانيا وذلك لحماية أرض رومانيا ضد أي تصعيد من الجانب الروسي.

وأكدت أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا اقتصر طوال الفترات الماضية على الأسلحة الدفاعية، مُشيرًة إلى أن تسليم مقاتلات لها بمثابة تطوير للمواجهة متقدمة، وتوسيع للعملية القتالية تجاه روسيا إذا استطاعتت أوكرانيا فعل ذلك، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا غير محدود فهناك دعم مالي وعسكري وتدريبي.