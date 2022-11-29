خالد الجندي: ولاية الرئيس السيسي شهدت إنشاء أكبر عدد من المساجد في تاريخ الإسلام

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: “الرئيس أمر بتوظيف المساجد لأداء دورها المجتمعي على أكمل وجه، ليعيد للمساجد احترامها”، مُشيرًا إلى أنه في عهده تم إنشاء أكبر عدد من المساجد في تاريخ الإسلام.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": " المساجد شيدت بهذه الفخامة والاحترام التي لا ينكرها إلا جاهل وحاقد، ويدل ذلك على أن هذا الرجل له باع كبير مع الله، من المحبين لله، ولا نزكيه على الله، في عهده أكرمت المساجد وشيدت ورفعت المساجد وانتشر أدوار المساجد، وعاد المسجد الجامعة عادت المساجد بقوة لدورها التثقيفي".

وتابع موجهًا الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلًا: "مقاتل أعاد للمساجد دورها المجتمعى، والتوعوعى والدعوي، حتى أصبحت المساجد أندية للأسر والعائلات يقبلون عليها لتلقى العلم، المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفى والتنويري، سواء من خلال الخطب المنبرية والدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية، ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية، ومجالس الإقراء، ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء، ومجالس الفقه ومجالس الحديث، والدروس المنهجية.