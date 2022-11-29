لجنة لتقييم فرق كورال الأطفال والفنون الشعبية بسفاجا في البحر الأحمر ‬

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث استضافت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، لجنة إعادة تقييم واعتماد فرق جديدة لفرق الكورال والفنون الشعبية للأطفال التابعة للإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، لتقييم فريق كورال أطفال سفاجا وذلك بحضور مدير عام الفرع، وأعضاء اللجنة المكونة من الدكتور أحمد الحناوى، الدكتور وليد الشهاوى، الفنان محمد مصطفى، عمرو حمزة

توالت جولات فنانى ملتقى "مراسم القصير للرسم والتصوير" بمدينة القصير والغردقة والمناطق المحيطة وتجهيز بعض الأعمال الفنية وذلك فى إطار دور الهيئة فى تطوير الحراك الفنى فى مصر، واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة.

بث قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "عواقب الزيادة السكانية "وتحدثت نسرين محمد عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن الزيادة السكانية ومن أهمها البطالة، كما بث القصر حلقة جديدة من سلسلة حلقات نوافذ أدبية للشاعر أيمن فوزي، تحدث فيها عن الشاعر فاروق جويدة، واختتم القصر المستوى الثاني للحساب الذهني وقامت حنان عبد الشافى بعمل اختبار لمعرفة مستوى الأطفال.

عقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "كيف نكافح تهريب السلاح والمخدرات" وأوضح محمود عاطف مصطفى معلم أول علوم شرعية بمعهد فتيات حلايب الأزهرى، أن التهريب ظاهرة إجرامية تواجهها معظم دول العالم كونه يمس المجتمع الدولى فى جميع مستوياته خاصة الاقتصادية والأمنية باعتبار أكثر الجرائم الاقتصادية والأمنية وتهديدا للاقتصاد الوطنى، كما قدمت فرقة حلايب الفنون التلقائية عرض فنى أونلاين على مسرح قصر ثقافة حلايب مساء مع المدرب طاهر علي طاهر.