الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى مناعة: «مبادرة حياة كريمة كانت توفيقًا من الله للرئيس السيسى»

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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قالت الدكتورة نهلة عبدالتواب، استشاري المناعة، إن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2019، وقبل ظهور فيروس كورونا، كانت بتوفيق من الله للرئيس لإطلاقها في ذلك الوقت.

مبادرات لتحسين صحة المصريين

وأضافت عبدالتواب، خلال مداخة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عددًا من المبادرات ساهمت في تحسين صحة المصريين وكذلك تحسين المنظومة الطبية بشكل عام.

وأشارت، إلى أن أهم المبادرات الطبية التي أطلقت تتمثل في 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس، والقضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة والطفل، والقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكدت، أن مصر كانت من الدول التي توفر فيها لقاح كورونا لأكثر من شركة، وتم توزيعه بطريقة متقدمة من خلال رسائل الهاتف، في الوقت الذي كانت الدول تتصارع للحصول على اللقاح.

وأوضحت، أن تحسين المنظومة الطبية، ليس وحده فقط الذي ساهم في إنقاذ المرضى، ولكن شبكة الطرق كان لها دور مميز في تسيير القوافل الطبية وتسهيل مهمتها وكذلك سرعة إنقاذ الحالات الخطرة بنقلها للمستشفيات.

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تحرير القاهرة الخديوية

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