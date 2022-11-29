الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى ورئيس غينيا الاستوائية يتوافقان على تفعيل أطر التعاون المشترك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
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أجرى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "أوبيانج"، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، لافتًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

من جانبه، أشاد الرئيس أوبيانج بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية، معربًا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن التأكيد على تقدير غينيا الاستوائية الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الإفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصة في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لا سيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، إلى جانب الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في كافة القطاعات؛ بما يدعم عملية التنمية.

غينيا الاستوائية بالعلاقات الثنائية العمل التعاون مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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الرئيس السيسى ورئيس غينيا الاستوائية يتوافقان على تفعيل أطر التعاون المشترك

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