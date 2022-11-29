الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى البحيرة

مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل
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لقيت قبل قليل، ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها، بقرية صلاح العبد التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز غرب النوبارية، يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية ربة المنزل 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل تدعى "وفاء السيد السيد عمارة"، 32 سنة، مقيمة قرية صلاح العبد بغرب النوبارية، إثر تعرضها لصعق كهربائي من الغسالة داخل منزلها، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمني التيار الكهربائي العرض على النيابة العامة الطريق الصحراوي ب ربة منزل صعقا بالكهرباء محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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