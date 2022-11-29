ضبط 1.5 طن دقيق وأعلاف للتلاعب فى تواريخ الإنتاج والصلاحية بالغربية

ضبطت حملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، طنا ونصف دقيق وأعلاف حيوانية، داخل مخزن مواد غذائية ومحل لبيع الأعلاف بمركز قطور، وذلك للتلاعب فى تواريخ الإنتاج والصلاحية، بغرض الغش والتدليس.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، بتمكن لجنة برئاسته وعضوية محمد السنوسي، ووحيد ميشيل وجورج غطاس من كبار مفتشي الرقابة التجارية من ضبط الآتى: مخزن مواد غذائية لحيازته ٤٠ شيكارة دقيق فاخر 72% زنة الشيكارة ٢٥ كيلو بإجمالي واحد طن دقيق لتلاعب في تاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط محل بيع علف حيواني لحيازته ٢٠ شيكارة علف حيواني زنة الشيكارة ٢٥ كيلو بإجمالي 500 كيلو علف حيواني لتلاعب في تاريخ الإنتاج والصلاحية، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات في تلك الوقائع، وتحرير محاضر للمخالفين، وتم إخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها، بشأن الأشخاص والمضبوطات.