الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تنفيذ 12 قرار إزالة لمخالفات تغيير نشاط الوحدات باكتوبر الجديدة (صور)

6 اكتوبر الجديدة
6 اكتوبر الجديدة
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قاد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، حملة مكبرة لإزالة صور التعديات والاشغالات بمنطقة ربوة أكتوبر.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار ازالة مخالفة نشاط لمباني سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية (سوبر ماركت - خضراوات -شقق فندقية -ورش حدادة - ورش ألوميتال-مطاعم).

ازالة 

وفي نفس السياق، تابع المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز تنمية مدينه 6 اكتوبر الجديدة ان الحملة اسفرت عن مصادرة المعدات والمضبوطات في كافة مناطق المخالفات، ورفع عدادات المرافق مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شارك في الحملة قوة من شرطة التعمير بقيادة المقدم أمين يوسف والمقدم هشام حسن، بمشاركة قوة أمن الجهاز برئاسة  احمد سليم، وبحضور المهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية، ومحمد الجندي مسئول الازالات و بهاء الدين احمد والمهندس محمد حسين رؤساء الحي.

وشدد المهندس محمد عبد المقصود  رئيس الجهازتنمية مدينه 6 اكتوبر الجديدة  على استمرار حملات الازالة لكافة صور الاشغالات والتعديات بكافة مناطق المدينة.

وأطلقت الحملة تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ حملات الازالة المخالفات البنائية وتنفيذ الاجراءات القانونية. 

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ٦ أكتوبر الجديدة إزالة ازالة مخالفة أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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