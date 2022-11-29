الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال لقاء نظيره الفلسطيني..

سامح شكرى يؤكد قلق مصر من تطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، رياض المالكي وزير خارجية فلسطين، في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة.

وأشار السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير الفلسطيني حرص على استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القضية الفلسطينية.

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ونوه السفير الفلسطيني بما تشهده الأراضي المحتلة من تدهور أمني كبير في ضوء الوتيرة المتزايدة والمتسارعة لأعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بجانب الاقتحامات المتكررة والانتهاكات المتتالية التي تستهدف الأماكن المقدسة.

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مصر تتابع مستجدات الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية

من جانبه، أكد شكري قلق مصر البالغ من تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، موضحًا متابعة مصر عن كثب لكافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وشدد على أن مصر، وهي تشارك الجانب الفلسطيني والعالم في الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم، ستظل دائماً داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصةً حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألو جهداً في توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأبرز وزير الخارجية ما تبذله مصر من جهود متواصلة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع ووقف العنف وكسر الجمود الحالي الذي يعتري عملية السلام، بهدف إعادة إطلاق مسار تفاوضي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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وأشار شكري إلى جهود مصر لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء الأوضاع الاقتصادية الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، بما في ذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة.

وناقش الوزيران تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي، بما في ذلك من خلال تنسيق الجهود مع الدول العربية الشريكة والأطراف الدولية المعروفة بدعمها للحقوق الفلسطينية.

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
شكرى وزارة الخارجية مصر فلسطين وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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