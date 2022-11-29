الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رمضان صبحى خارج قائمة بيراميدز لمباراة حرس الحدود فى الدورى

بيراميدز فاز في أخر
بيراميدز فاز في أخر مبارياته على البنك الأهلي
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين الذين سيسافرون إلى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الثالثة إلا الربع عصر الغد في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بالدورى

وضمت القائمة 21 لاعبا هم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ووليد الكرتي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبدالله السعيد وعبدالله مجدي ومحمود صابر ودودو الجباس وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة وليد الكرتي بعد انتهاء إيقافه وإبراهيم عادل بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب رمضان صبحي وأحمد فتحي لأسباب فنية.

وشدد تاكيس جونياس على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لمواصلة التقدم في جدول الدوري، خاصة بعدما نجح الفريق في تحقيق انتصارين متتاليين على البنك الأهلي في الدوري وكأس مصر.

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول الدوري برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع إنبي بهدف لكل منهما ومع المصري بدون أهداف ثم فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين وسجل الفريق ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدف واحد، بينما يحتل حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام فيوتشر بهدفين نظيفين وأمام فاركو بهدف ثم تعادل مع سموحة ولم يسجل الفريق أى هدف في ثلاث مباريات واهتزت شباكه ثلاث مرات.

في نفس الوقت تأهل فريق بيراميدز للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي 2021 – 2022 بعد فوزه على البنك الأهلي بهدف سجله مصطفى فتحي الذي حصل أيضا على بطاقة حمراء وسيغيب عن مباراة الزمالك مباراة الدور نصف النهائي التي ستقام يوم 16 يناير المقبل.

الدوري المصري الممتاز فريق بيراميدز رمضان صبحى اليوناني تاكيس جونياس أحمد فتحى

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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