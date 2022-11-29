الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة هولندا وقطر بالجولة الثالثة لكأس العالم 2022

منتخب قطر
منتخب قطر
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أعلن لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب قطر في بطولة كأس العالم 2022.

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره القطري، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وجاء تشكيل هولندا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت.

خط الدفاع: تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: دينزيل دومفريس، فرانكي دي يونج، مارتن دي رون، داني بليند.

الهجوم: دافي كلاسين، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

فيما كشف فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب هولندا.

وجاء تشكيل قطر على النحو الىتي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: إسماعيل محمد، بيدرو ميجيل، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، همام أحمد.

وسط الملعب: حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم.

الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

منتخب هولندا منتخب قطر كأس العالم قطر 2022 مباراة هولندا وقطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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