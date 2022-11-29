الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. التسوية والتحكيم تلغي الجمعية العمومية العادية للجودو

اشرف صبحي
اشرف صبحي
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أصدر مركز التحكيم والتسوية للمنازعات الرياضية قرارا بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للجودو التي كان مقرر انعقادها يوم 10 ديسمبر المقبل وما يترتب عليها من آثار.

جاء ذلك بناء على الدعوة المقامة من بعض أندية الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية إلا أن الاتحاد لم يقم بإعلانهم للحضور مما دفعهم لإقامة دعوة بمركز التحكيم والتسوية.

وهو ما يعني مخالفة الاتحاد للوائح لتجاهله ادراج هيئات متمثلة في المحتكم الأول رئيس نادي إدفا الرياضي بسوهاج إلي جانب عدم إعلان أسماء المحتكم الثاني رئيس مجلس إدارة نادي مليج بالمنوفية و رئيس نادي والمحتكم الثالث رئيس نادي ٢٣ يوليو الرياضي بالمحلة الكبري.

وتضمن قرار مركز التحكيم والتسوية بإحالة الشق الموضوعى في الدعوة إلى هيئة التحكيم الموضوعية وفقا لمنطوق القرار.
كان الاتحاد المصرى للجودو قد أعلن عن أن الجمعية العمومية 37 هيئة لها حق الحضور والتصويت ويكتمل النصاب القانوني بحضور 20 هيئة. 

التحكيم والتسوية الاتحاد المصرى للجودو مخالفة الاتحاد للوائح مركز التحكيم والتسوية قرار مركز التحكيم والتسوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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