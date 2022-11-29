الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم- برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية "يوم الجمعة" من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل القادم.

من جانبه؛ أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم خامس رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج، لعدد من طلاب مدارس ساقلتة، حيث قاموا بزيارة الدير الأبيض، والدير الأحمر الأثريين بمركز سوهاج، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

أبناء المحافظة اهتمام الدولة اسبوعية الاستفادة القصوي التوعية السياحية الهيئة الإقليمية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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