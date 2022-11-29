الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«السكة الحديد»: وصول 30 عربة قطارات روسية الأسبوع المقبل

قطار روسي
قطار روسي
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قالت مصادر بهيئة السكة الحديد، إنه من المنتظر وصول ٣٠ عربة قطار روسية خلال الأسبوع المقبل إلى ميناء الإسكندرية.

وأضافت المصادر في تصريحات، خاصة لـ"الدستور"، أن العربات الروسية الجديدة المقرر وصولها الأسبوع المقبل سيتم تشغيلها خلال نهاية الشهر المقبل بشكل تجريبي، للتأكد من كافة الاختبارات التجريبية لتلك العربات الروسية الجديدة. 

وتابعت المصادر، أن هناك توجيهات من وزارة النقل بشأن سرعة إنهاء تشغيل العربات الروسية الجديدة لمواصلة أعمال التطوير التي قامت بها وزارة النقل خلال الفترة الماضية، بخصوص القضاء على العربات المتهالكة والقضاء على ظاهرة قطارات الغلابة.

 وتابعت أنه سيتم تشغيل تلك العربات الروسية الجديدة مع دفعة جديدة 30 عربة أيضا.

وأوضحت المصادر أن صفقة 1300 عربة قطار من أضخم صفقات السكة الحديد، وتعتبر الصفقة الأولى من نوعها التي توجد بها عربات درجة ثالثة مكيفة للغلابة، لافتة إلى أن وزارة النقل تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير وسائل مواصلات مريحة للمواطنين.

السكة الحديد وصول عدد ٣٠ عربة روسية الأسبوع المقبل وتشغيلهم ضمن حياة كريمة حياة كريمه الأسبوع المقبل وصول عدد ٣٠ عربة روسية الأسبوع المقبل السكة الحديد وصول عدد ٣٠ عربة روسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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