مصادر بـ«السكة الحديد»: وصول 30 عربة قطارات روسية الأسبوع المقبل

قالت مصادر بهيئة السكة الحديد، إنه من المنتظر وصول ٣٠ عربة قطار روسية خلال الأسبوع المقبل إلى ميناء الإسكندرية.

وأضافت المصادر في تصريحات، خاصة لـ"الدستور"، أن العربات الروسية الجديدة المقرر وصولها الأسبوع المقبل سيتم تشغيلها خلال نهاية الشهر المقبل بشكل تجريبي، للتأكد من كافة الاختبارات التجريبية لتلك العربات الروسية الجديدة.

وتابعت المصادر، أن هناك توجيهات من وزارة النقل بشأن سرعة إنهاء تشغيل العربات الروسية الجديدة لمواصلة أعمال التطوير التي قامت بها وزارة النقل خلال الفترة الماضية، بخصوص القضاء على العربات المتهالكة والقضاء على ظاهرة قطارات الغلابة.

وتابعت أنه سيتم تشغيل تلك العربات الروسية الجديدة مع دفعة جديدة 30 عربة أيضا.

وأوضحت المصادر أن صفقة 1300 عربة قطار من أضخم صفقات السكة الحديد، وتعتبر الصفقة الأولى من نوعها التي توجد بها عربات درجة ثالثة مكيفة للغلابة، لافتة إلى أن وزارة النقل تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير وسائل مواصلات مريحة للمواطنين.