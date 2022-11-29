الأوقاف تعقد مجلس الفقه الثانى لكبار علماء الفقه بمسجد الإمام الحسين

في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، ينطلق مجلس الفقه الثاني بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) لقراءة وشرح كتاب "الكليات الست" للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، وذلك يوم الأحد ٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م، عقب صلاة العصر مباشرة بحضور كوكبة من علماء الفقه بجامعة الأزهر.

والعلماء هم:

1. أ.د/ عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية .

2. أ.د/ محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

3. أ.د/ عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

4. أ.د/ سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الأسبق.

5. أ.د/ عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

6. أ.د.م/ هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

علمًا بأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيمنح شهادة سماع للأئمة والواعظات الذين سيحضرون مجلس قراءة كتاب "الكليات الست"، فعلى الراغبين والراغبات من الأئمة والواعظات حضور جلسة الاستماع تسجيل أسمائهم على الرابط التالي: https://forms.gle/7uD4YrSWnpFrg2YRA

في موعد أقصاه الخميس 1/ 12/ 2022م الساعة العاشرة مساءً.

فى سياق متصل، تستمر فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية، وذلك في 6 مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم اليوم الثلاثاء، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، وهي.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد القطب بسوهاج.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد عبد العال بطهطا بسوهاج.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الزهراء بالطور بجنوب سيناء.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بدمياط.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بالدقهلية.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أم القرى بمدينة العريش بشمال سيناء.

وذلك بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون المساجد، والدكتور أيمن خضر مدير مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، والشيخ محمود حسن محمد عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد ضيف الله جاويش عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور رمضان محمود محمد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.