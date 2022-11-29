الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بمنتصف «أسبوع المجيء».. «اللاتينية»: قديسو العهد القديم اشتهوا رؤية المسيح

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي
ads

تحتفل الكنيسة اللاتينية بمنتصف أو حلول يوم النصف من أسبوع زمن المجيء.

وبهذه ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن الله جعلنا نولد من جديد بعد مجيء الرّب يسوع المسيح: فأي هي أعمال النعمة التي قد لا ندين له بها! وأما الخلاص الذي قام به الرّب يسوع المسيح مرّة فأي معروف أكبر نحصل عليه!  وكم اشتهى إبراهيم والآباء الأولون والرُسل أن يروا المخلّص ولكنهم لم يحصلوا على هذه الغبطة. لقد أتعبوا السماء بتنّهدهم وتضّرعهم "اُقْطُرِي أَيَّتُهَا السَّمَاوَاتُ مِنْ فَوْقُ، وَلْتُمطِرِ الْغُيُومُ الْصِّدِّيق ... أَرسِلوا الحُمْلانَ إِلى مُتَسَلِّطِ الأَرض".. هكذا يملك على قلوبنا ويَعتقنا من العبودية التي نرزح تحتها بائسين. أرِنا يا ربُّ رَحمَتكَ وهَبْ لنا خَلاصَكَ". وبمعنى آخر، "أسرع أيها الإله الكليّ الرحمة، وأغدق علينا رحمتك وأرسِل لنا موضوع وعدك الأساسي، ذلك الذي سيخلّصنا". هكذا كانت التنهّدات، وهكذا كانت التضرعات الملتهبة التي رفعها القدّيسون قبل مجيء الرّب يسوع المسيح؛ وعلى الرغم من ذلك حُرموا من بهجة رؤيته يولد خلال أربعة آلاف سنة. 

إنّ هذه البهجة قد خُصِّصًت لنا: لكن ماذا فعلنا؟ وأية فائدة استخلصناها منها؟ فلنتعلّم أن نحبّ هذا المخلّص الحبيب، الآن وقد أتى إلينا وخلّصنا من أيدي أعدائنا، واشترانا من الموت الأبدي بحياته.. وقام بفتح الفردوس أمامنا وحملّنا ما يكفي من الأسرار ومن المساعدات القويّة لكي نحبّه ونخدمه بسلام في هذه الحياة، ولكي نتمتّع بها إلى الأبد في الحياة الآخرة. يا نفسي، سوف تمتلئين حقًا بنكران الجميل، إنْ لم تُحِبّي ربَّك وإلَهَكِ، هذا الربّ الذي أراد أن يُلف بقماط لأجل أن يخلّصك من سلاسل الجحيم، وأن يعرف الفقر حتى يعرّفك على ثرواته، وأن يكون ضعيفًا ليعطيك القوة ضدّ أعدائك، وأن يرزح تحت المعاناة والأحزان حتى يغسل خطاياك بدموعه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

الطاقة المتجددة: 8 شركات تقدمت للمشاركة فى إنشاء محطة الخلايا الشمسية بالغردقة

السيطرة على حريق نشب فى «كشك» لتعبئة أسطوانات الغاز بمطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية