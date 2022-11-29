جامعة الدول العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أحيت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في فعالية دبلوماسية وثقافية عالية المستوى استضافتها الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي، باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة افتتاحية أمام المؤتمر الحاشد الذي شهد أيضا كلمات العديد من القادة والدبلوماسيين العرب.

وانتقد "أبو الغيط"، صمت المجتمع الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وما يمارسه الاحتلال من قتل للمدنيين بدم بارد، مع تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية والاقتحامات في الآونة الأخيرة، فضلاً عن الحصار الظالم الذي تفرضه إسرائيل على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة لخمسة عشر عاماً متواصلة.

وقدم أمين عام الجامعة العربية التحية لأحرار العالم المتضامنين مع الحق الفلسطيني، لافتا على نحو خاص لقرار الحكومة الأسترالية الجديدة التراجع عن قرار كانت قد اتخذته حكومة سابقة بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس الغربية، ومحذراً من مغبة إقدام أي دولة على اتخاذ خطوة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ومطالباً الدول التي اتخذت تلك الخطوة غير القانونية بالتراجع عنها أسوة بأستراليا، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي.

- أبو الغيط يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ودعا "أبو الغيط" في كلمته دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، كما وجه نداء للدول بمُساندة المساعي الفلسطينية الدبلوماسية لعرض قضية الاحتلال على محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن هذا المسار هو ما يُعطي الأمل للشعب الفلسطيني بأن العالم لم يتخلَ عن قضيته العادلة، وأن القانون الدولي لم يتراجع أمام منطق القوة والبطش.

واستقبل الأمين العام للجامعة العربية فى وقت سابق، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قبيل بدء فعاليات إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث استمع لعرض قدمه الوزير حول المخاطر المرتبطة بتشكيل حكومة يمينية في إسرائيل، وما ينطوي عليه ذلك من تبعات بالغة السلبية على رؤية الدولتين.

وأكد أهمية العمل على ترجمة قرارات قمة الجزائر الأخيرة بمساندة الفلسطينيين ودعم صمودهم البطولي على الأرض، مُشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في مواجهة جموح اليمين الإسرائيلي.