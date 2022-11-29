صرف 100% من «تموين نوفمبر»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ المزيد من الأرز التمويني إلى جميع منافذها، وصرفه إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، ضمن سلع المقررات بسعر 10.5 جنيه للكيلو، لافتة إلى وجود مخزون جيد من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة سلعة الأرز الأبيض، لفترات تتجاوز 6 أشهر، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، أن نسبة صرف مقررات نوفمبر الجاري قد تجاوزت 100%، وأنه جار مواصلة صرف المقررات عبر 40 ألف منفذ منتشر على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع صرف الدفعة الثالثة من مقررات الدعم الاستثنائي للمستحقين.

وتستمر وزارة التموين، في ضخ 9 آلاف طن من السلع الأساسية يوميا (الزيت، الأرز،، المكرونة، والسكر) إلى المنافذ، من خلال 1500 مخزن جملة تابع للقابضة الغذائية، لصرفها إلى المستفيدين على البطاقات التموينية.

وأكدت على جميع منافذها بالالتزام بالأسعار الرسمية للسلع التموينية، وبالحصص المقررة لكل مستفيد، محذرة من مخالفة التعليمات الخاصة بحصص السلع الاستراتيجية المقررة لكل بطاقة، وكذلك الأسعار الرسمية لسلع المنظومة التموينية، محذرة من توقيع عقوبات رادعة على المنافذ غير الملتزمة.

وألزمت وزارة التموين المنافذ بصرف زجاجة زيت 800 ملي لكل مستفيد شهريا، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، و2 كيلو ‏سكر للفرد، وبحد أقصى 8 كيلو ‏للبطاقة الواحدة، وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، بينما تزيد إلى 2 كيلو للبطاقة المتضمنة ‏‏4 أفراد فأكثر، وعبوة ‏مكرونة 800 جرام لكل بطاقة تموينية يقل عدد أفرادها عن ‏‏4، وتزداد إلى عبوتين 800 جرام للبطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر.

وتوفر وزارة التموين 31 سلعة تصرف للمستحقين ضمن السلع التموينية، وتتيح للمواطن حرية الاختيار من بينها، مع استمرار صرف السلع الاستراتيجية وفقا للحصص المقررة لكل مستفيد على البطاقات التموينية.

وننشر أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر نوفمبر كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31 علبة مرقة دجاج بسعر 5.25 جنيه.