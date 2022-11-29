الأزهر للفتوى يعقد لقاء توعويا لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

عقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لقاءً توعويًّا لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ؛ تحت عنوان: «أسس الحياة السعيدة»، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة.

حاضر في اللقاء: فضيلة الشيخ محمد السعيد، وفضيلة الشيخ أحمد نصر الدين، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وتضمن اللقاء عدة محاور؛ منها: قيمة الحياة وأهمية تحديد أهداف الإنسان فيها، والتخطيط الجيد للنجاح، وآليات التعامل مع التحديات التي تواجه الشباب، وضرورة التغلب على المشاعر السلبية والأفكار الانهزامية، وعرض نماذج مضيئة للنجاح والتفوق العلمي والحياتي.

كما استمع المحاضرون للشباب وأجابوا عما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات وسط تفاعل كبير.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تنمية الوعي لدى الشباب، وحمايتهم من الأفكار الهدَّامة، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة التواجد الميداني والالتقاء بالشباب ومحاورتهم والإجابة على ما يشغل أذهانهم.

في سياق آخر، سلط مرصد الأزهر الضوء علي استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونيَّة من جانب الجماعات الإرهابية ، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة، هي الذراع الرئيس للتنظيمات المتطرِّفة في ترويج أفكارها المشوَّهة وإيصال رسائلها المسمومة، وبخاصة لفئة الشباب؛ لاستقطاب المزيد من العناصر التي تَدين لها بالطاعة والولاء، وكذلك البحث عن مصادر جديدة لتمويل أنشطتها الإرهابية. ويأتي تنظيم داعش الإرهابي على رأس تلك التنظيمات التي استغلَّت هذه الآلة بصورةٍ كبيرةٍ تفوَّقت بها على التنظيماتِ المتطرفةِ الأخرى، وربما ساعد في ذلك اعتماده على التطور التكنولوجي المتسارع، وسهولة التواصل العالمي في وقت وجيز وبأقل تكلفة.