الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بمعرفة تفاصيل قانون تطبيق انتظار المركبات بنظام الأسبوع أو اليومين

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى
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طالب النائب عمرو درويش، أمين سر  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بتطبيق قانون انتظار المركبة بشوارع العاصمة.

وقال درويش إنه لا بد من فهم التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون سواء بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين، متسائلا: هل سيكون له مكان محدد، وماذا عن الشخص الذى يريد أن "يركن" سيارته أسفل منزله فى الشوارع التى يشملها القانون.

فيما وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلا:" هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.

كما طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الإشغالات والمستهدف والإيرادات، متابعا: "القانون من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصرى بهذا التشريع الحيوى ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهج فى التطبيق الفعلى على الأرض".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، 

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وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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