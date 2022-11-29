الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة حلاق متهم بقتل سائق فى الخانكة لجلسة الغد

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان، محاكمة حلاق متهم بقتل سائق «توك توك» بمنطقة القلج بمركز الخانكة، لجلسة الغد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم محمد محمود حنفي، حلاق، 25 سنة، قتل المجني عليه أحمد أسامة عبد العزيز، سائق توك توك، عمدا مع سبق الإصرار.

كما شرع في قتل المجني عليه إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض -سكين- وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجده به محاولا التعدي عليه لقتله وذلك في مشاجرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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