مريض نفسى يطعن مواطنا أمام مسجد ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ضبط مهتز نفسى طعن شخصا أمام مسجد ببني سويف.

تبلغ لمركز شرطة الواسطى من أحد المستشفيات باستقبالها موظفا بالمعاش، مصاب بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال وسؤاله، قرر أنه أثناء تواجده أمام أحد المساجد الكائنة بدائرة المركز لآداء فريضة الصلاة فوجئ بقيام شخص مقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض - سكين - محدثاً إصابته المشار إليها، وأضاف أن المتهم مريض نفسى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اختبائه بالأراضى الزراعية وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه غير متزن عقلياً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.