الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مريض نفسى يطعن مواطنا أمام مسجد ببنى سويف

طعن
طعن
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ضبط مهتز نفسى طعن شخصا أمام مسجد ببني سويف.

تبلغ لمركز شرطة الواسطى من أحد المستشفيات باستقبالها موظفا بالمعاش، مصاب بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال وسؤاله، قرر أنه أثناء تواجده أمام أحد المساجد الكائنة بدائرة المركز لآداء فريضة الصلاة فوجئ بقيام شخص مقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض - سكين - محدثاً إصابته المشار إليها، وأضاف أن المتهم مريض نفسى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اختبائه بالأراضى الزراعية وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه غير متزن عقلياً، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بني سويف مسجد مواطن طعن مريض نفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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