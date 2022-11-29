غلق وتشميع 66 منشآة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالغربية، من غلق وتشميع 66 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، خلال 24 ساعة .

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، وللإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



فى سياق متصل، أسفرت حملة مديرية التموين، عن تحرير 9 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، ببسيون.

وأجرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.