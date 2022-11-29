الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التنسيق الأمني والمياه.. أبرز ملفات «السوداني» في مباحثاته الثنائية مع طهران

السوداني
السوداني
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ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، اليوم الثلاثاء، 9 ملفات على طاولة المباحثات مع الجانب الإيراني، وفق وكالة الأنباء العراقية. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والوفد الرسمي المرافق له، عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم، مبيناً أن رئيس الايراني إبراهيم رئيسي ترأس الجانب الإيراني في المباحثات. 

وأضاف أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".

وتابع:"الوفد العراقي ضم كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي،فيما ضمّ الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين".

السوداني في طهران 


ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك استجابًة لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ورافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبدالغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والمستشار الاقتصادي، ومدير المصرف العراقي للتجارة.

ويلتقي "السوداني" المسئولين الإيرانيين من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي، كما أنه من المفترض أن يبحث مسارات العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء العراقي أجرى منذ أيام زيارة إلى الكويت في أول زيارة له لدولة عربية بعد توليه منصبه.

رئيس الوزراء العراقي العراق ملفات السوداني رئيسي إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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