الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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باحثة لـ«القاهرة الإخبارية»: ظاهرة تجنيد المرتزقة الأجانب انتشرت فى دول عدة

الباحثة بالمركز المصري
الباحثة بالمركز المصري للفكر منى قشطة
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أكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر منى قشطة، أن ظاهرة تجنيد المرتزقة الأجانب انتشرت في دول عدة، لافتة إلى أنهم أصبحوا إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها بعض الدول.

وقالت «قشطة» خلال مداخلة عبر «سكايب» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «المرتزقة الأجانب، أيًا كان أشكالهم سواء الشركات العسكرية الخاصة التابعة لبعض الدول أو الأفراد من المقاتلين في الحروب المختلفة أو الذين يذهبون بدوافع الانضمام للتنظيمات الإرهابية».

وأضافت أن المرتزقة أصبحوا إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها بعض الدول في تفاعلات خارجية، خاصة التي يغلب عليها الصراعات، مشيرة إلى أن المرتزقة يمتلكون خبرات سابقة وخلفيات مع منظمات إرهابية، تستعين بهم بعض الدول لتجنب الدخول في الصراع بشكل مباشر ومن الممكن التنصل منهم إذا أرادت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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