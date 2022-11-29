إطلاق الدورة التدريبية الرابعة فى مجال تنظيم الاتصالات

ينظم المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فعاليات الدورة التدريبية الرابعة في مجال تنظيم الاتصالات بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرامية إلى بناء الكوادر البشرية الإفريقية في مجال تنظيم الاتصالات وتبادل الخبرات والممارسات الفنية والتجارية مع نظرائهم بأجهزة الاتصالات في القارة الإفريقية، وتماشيًا مع توجهات الدولة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية.

وتشمل مجالات التدريب الموضوعات الخاصة بالطيف الترددي واعتماد النوع والتراخيص. ويوفر البرنامج التدريبي فرصا للتواصل المستمر بين الخبراء في الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والاستفادة من تجارب مصر في هذا المجال.

ومركز التدريب المصري الإفريقي في مجال تنظيم الاتصالات هو الأول من نوعه في إفريقيا للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، ويتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات بين دول القارة في مجالات الاتصالات، ويهدف المركز إلى توحيد الرؤى بين منظمي الاتصالات والهيئات ذات الصلة من خلال منظومة تدريبية متخصصة تضم الخبرات المصرية الأكاديمية والمهنية لتمكينهم من المساهمة في بناء اقتصاد إفريقي رقمي واعد.

ويستهدف المركز تدريب 150 متخصصا سنويًا من خلال دورات تدريبية متخصصة يعكف على تصميمها وتدريسها نخبة من الخبراء الدوليين.