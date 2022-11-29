الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كولر» يكشف سبب غضبه من لاعبى الأهلى فى مباراة الكأس

كولر فى مران الأهلى
كولر فى مران الأهلى
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طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي من لاعبيه بضرورة غلق صفحة مباراة المقاولون العرب في الكأس والتركيز في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بعرض بعض لقطات من مباراة المقاولون على لاعبي الأهلي وأكد أن أكثر شيء أغضبه في اللقاء هو الاستعجال والتسرع في التعامل مع تكتلات دفاع لاعبي المنافس.

وشدد السويسري على ضرورة علاج تلك الأخطاء والعودة إلى المستوى الذي ظهرنا عليه في المباريات السابقة قبل التوقف الدولي، خاصة في حسم اللقاء مبكراً.

وأكد المدير الفني خلال حديثه مع اللاعبين أن مباريات الدوري تختلف عن مواجهات الكأس وتحتاج إلى أكثر من سيناريو للفوز منها ركلات الترجيح وهو ما توقعه قبل لقاء المقاولون.

واختتم كولر جلسته مع اللاعبين على ضرورة استبعاب الدرس وتقديم الكرة المعتادة للفريق وحسم المباريات مبكرًا من خلال استغلال الفرص المتاحة.

السويسري مارسيل كولر المقاولون العرب طلائع الجيش كاس مصر الدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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