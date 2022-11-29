«تموين سوهاج»: ضبط 7.5 طن علف مجهول المصدر ومصادرته

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، حملات مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية الأمن، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، ورصد شكاوى المواطنين.

وقال محمد إبراهيم، إن الحملات أسفرت عن ضبط 7.5 طن علف مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.



فيما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد تمكن ضباط الإدارة من ضبط 7.5 طن علف مجهول المصدر وغير مدون عليه أية بيانات.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمحطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بمركز ومدينة أخميم، عقب الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 86 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والنائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من أهالي القرية .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المحطة التي أقيمت على مساحة 3200 متر مربع، ومساحة 420 متر مربع للمأخذ، بطاقة إنتاجية 90 لتر/ثانية، ويهدف المشروع إلى خدمة قرية الصوامعة شرق وتوابعها، بعدد سكان 32 ألف نسمة، وصولا إلى خدمة 45 ألف نسمة عام 2055م، ويتكون المشروع من محطة التنقية ومأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية " الفاروقية، وخط ناقل بطول 2 كيلو متر.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع التي تشمل " وحدة التنقية الرئيسية، الخزان الأرضي، خزان عادم، الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة تكثيف وتجفيف الروبة، غرفة التشغيل والتحكم، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبنى الإداري، والمعمل، بالإضافة إلى 2 مظلة للمحولات والمولد، بالإضافة إلى السور، والموقع العام" .