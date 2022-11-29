الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الجمعة.. مطران طنطا يترأس الذكرى السنوية لسلفه الأنبا بولس ميناس

الانبا بولس ميناس
الانبا بولس ميناس
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يترأس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، يوم الجمعة 2 ديسمبر، القداس الإلهي لتذكار رقاد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها الأسبق (28 نوفمبر 1968 - 25 نوفمبر 1995)، وذلك في مقر المطرانية بطنطا.

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وبهذه المناسبة قال الأنبا نيقولا أنطونيو المطران الحالي للايبارشية في تصريح له لنعي المطران الراحل، «عندما نموت بالجسد، فنحن في الواقع نعبر – بالموت – إلى حياة الخلود والمجد الحياة الأبدية لا يُمكن أن تُعطى لنا، إلا إذا خرجنا من هذا العالم. فالموت بالجسد ليس محطة نهاية، بل هو طريق للعبور، هو قيامتنا الفعلية، نهاية رحلتنا في هذا الزمان، هي نقطة انطلاقنا إلى الأبدية لنرى رب المجد يسوع المسيح عيانًا.. أبي الروحي الحبيب، ليكن ذكره مؤبدًا».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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