4 ديسمبر .. الروم الارثوذكس يحتفلون بعيد القديسة بربارة

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، بتذكار القديسة العظيمة في الشهيدات بربارة يوم 4 ديسمبر، وبعد القداس الإلهي يُقدم للمؤمنين الحضور البليلة (القمح المسلوق) احتفالاً بالقديسة بربارة.

وهي شفيعة من هم في الشدائد والأخطار.نالت شهرة فائقة في الشرق والغرب، احتملت الكثير من أجل إيمانها، وبسبب ثباتها آمنت القديسة يوليانة بالسيد المسيح بل وتقدمت للاستشهاد، تعيد لهما الكنيسة القبطية في 8 كيهك، وتعيد لهما الكنيسة الغربية واليونانية في 4 ديسمبر.

ووُلدت في قرية جاميس التابعة لمدينة ليئوبوليس بنيقوميدية، في أوائل القرن الثالث في عهد الملك مكسيمانوس الذي تولى الملك سنة 236 م.، وكان والدها ديسقورس شديد التمسك بالوثنية ويكره المسيحيين، لما شبت بربارة خاف عليها والدها من مفاسد العصر نظرًا لما كانت تتصف به من جمال فتان، ووضعها في قصر يحيط به العسكر ملأه بالأصنام، وجعل فيه كل أنواع التسلية.

وكانت بربارة تتلقي أرفع العلوم، محبة للتأمل، إذ اعتادت أن ترفع نظرها نحو السماء تتأمل الشمس والقمر والنجوم، تناجي الخالق الذي أوجد الأرض وكل ما عليها لأجل الإنسان.

وأرشدها بعض خدامها من المسيحيين إلى العلامة أوريجينوس فاشتاقت لأن تلتقي به، وبالفعل إذ زار تلك البلاد التقت به فحدثها عن الإنجيل، فتعلق قلبها بالسيد المسيح، ونالت المعمودية دون أن تفاتح والدها في الأمر، وبعد فترة عرف اعتناقها للمسيحية فأمر مرقيان الحاكم بقطع رأسها بحد السيف، وجسد القديسة بربارة موجود حاليًا في كنيسة باسمها بمصر القديمة، وقد رأى بعض المؤرخين أنها استشهدت بهليوبوليس بمصر.