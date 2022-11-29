مع الاستعداد لحفل يوبيله الذهبي.. تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط

أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، مناقشة استعداداتها للاحتفال بمرور 50 عامًا "اليوبيل الذهبي" لتأسيس المجلس.

وتخلّل اجتماع اللجة الذي يختتم اليوم، مناقشة الاستعدادات اللّازمة للإحتفال باليوبيل الـ50 لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سنة 2024، إضافةً إلى متابعة تحقيق التوصيات الصّادرة عن الجمعيّة العامة للمجلس الّتي انعقدت في مايو الفائت في مصر.

وعن تاريخ المجلس، قال عبر موقعه الرسمي في بيان له إنه شهد العام 1974 ولادة مجلس كنائس الشرق الأوسط في منطقة هي مهد المسيحية حيث تألف آنذاك من العائلات الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية، وفي العام 1990 انضمّت العائلة الكاثوليكيّة الى عضوية المجلس، فأصبح يضم العائلات الكنسيّة الأربع في المنطقة، هنا في هذا الشرق الذي شهد ولادة الديانات السماوية تنقل ابراهيم وأولاده وأحفاده، وهنا ترعرع الأنبياء والكهنة والحكماء والرسل الذين تحدث عنهم الكتاب المقدس. وفي هذا الشرق، في فلسطين تمّت ولادة السيد المسيح وتحقق سرّ التجسّد والوعد بالخلاص الذي أشار اليه الأنبياء الأوّلون.

في هذا الشرق ولدت الكنيسة من جنب السيّد المصلوب، وفيه حصلت القيامة، ومنه انتقلت البشارة الى جميع المسكونة. في هذا الشرق أكمل السيد المسيح سرّ الفداء وأنزل الروح القدس على رسُلِه موصيًّا إياهم أن يكرزوا بالكلمة ويعمِّدوا الجميع باسم الآب والأبن والروح القدس.

في أنطاكية دُعي المؤمنون أولًا مسيحيين (أعمال 11: 26)، ومنذ ذاك الوقت الى اليوم لعِب المسيحيون في المنطقة دورًا حيويًا ورائدًا في صناعة حضارة الشرق، ولا يزالون يلعبون هذا الدور ويشهدون للحقّ رُغم التحدّيات التي تواجههم ويؤدّون الشهادة المسيحيّة في حياتهم اليوميّة من خلال التزامهم بعيش القيَم الإنجيليّة والتقيد بأنظمة شؤون الأرض والمواطنة والعيش معًا.

من هنا يقوم مجلس كنائس الشرق الأوسط بتأدية رسالته المسكونيّة من خلال الشهادة نفسها.

إن مجلس كنائس الشرق الأوسط هو رابطة من الكنائس التي تؤمن بالربّ يسوع المسيح إلهًا ومخلّصًا حسب الكتب المقدّسة والتقليد الكنسيّ وتسعى معًا لتحقيق دعوتها المشتركة ووحدتها المنشودة لمجد الله الواحد.

يستمّد المجلس صلاحياته وشرعيته من الكنائس المسيحيّة الأعضاء مجتمعة، كما أنه ينتسِب الى الحركة المسكونيّة العالميّة ويساهم بصورة فعّالة في النشاطات المسكونيّة المعاصرة كافة. من هنا فإن المجلس يجمع في إطاره تقريبًا كل مسيحيّي المنطقة ضمن هيئة تهدِف الى تقوية العلاقات بين الكنائس في المنطقة وتقريب وجهات النظر في المسائل اللاهوتيّة، إلى جانب الحفاظ على حوار المحبّة وحياة المشاركة بين المسيحيين والمسلمين الموروثة منذ قرون.

إن بُنية المجلس الإداريّة تقوم على أساس العائلة التي تنطوي تحت إطارها الكنائس المنضوية في شركة كاملة مع بعضها البعض، وتسمح هذه البنية الإداريّة بتمثيل أكبر عدد من الكنائس على تنوّعها، وتُمكّنها من العمل معًا باسم السيد المسيح وتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية لا سيما تلك التي ادت الى الانشقاقات الأولى في الكنيسة.

يستمد المجلس صلاحياته من الكنائس الأعضاء وهو مسؤول أمامها مجتمعة ممثلة برؤسائه الأربع (رئيس من كل عائلة) وأمام اللجنة التنفيذيّة.