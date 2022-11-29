لا إصابات.. إخماد حريق شقة بإمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب داخل وحدة سكنية، دون إصابات، بإمبابة.

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالعقار رقم 10 شارع البصراوي.

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع من عقار مكون من 5 طوابق.

تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.