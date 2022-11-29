الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السوداني: لن نسمح باستخدام أراضي العراق لتهديد أمن إيران

السوداني
السوداني
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شدد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، مشيرا الى الاتفاق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وفق وكالة الانباء العراقية. 

وقال "السوداني" في مؤتمر صحفي عقده مع  إبراهيم رئيسي في طهران، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان زيارته إلى طهران جاءت بناءً على دعوة رسمية لبحث العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه سيبحث العلاقات في جميع المجالات والأوضاع بالمنطقة.

واضاف "العراق لاينسى دعم طهران له منذ العام 2003 والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية،  مشيرا إلى أن الزيارات واللقاءات ضرورية للدفع بتفعيل الأنشطة في جميع المجالات، وتابع الملف الاقتصادي يحظى أهمية كبيرة لدى الحكومة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الإيراني على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وثمن موقف إيران بدعم العراق في إمدادات الغاز، موضحا انه تم بحث العلاقة والتعاون في المجال الأمني وأمن البلدين لا يتجزأ، وذكر ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الاراضي العراقية باخلال الامن ضد إيران، مشيرا الى انهم سيعتمدون في علاقاتهم الخارجية وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وشدد السوداني على عدم السماح باستخدام الاراضي العراقية لتهديد أمن إيران، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتطوير التعاون مع إيران في جميع المجالات.

وكانرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل ، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

السوداني العراق طهران إيران استخدام الاراضي العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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