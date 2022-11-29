الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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يعتزم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التقدم باستئناف ضد قرار حكم مباراة البرتغال وأوروجواي بكأس العالم عدم احتساب الهدف الأول لكريستيانو رونالدو.

وانتصر المنتخب البرتغالي على نظيره أوروجواي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لبرنامج إل شرنجيتو الإسباني، فإن الاتحاد البرتغالي ينوي التقدم باستئناف ضد قرار حكم المباراة الإيراني علي رضا فغاني، باحتساب الهدف الأول لبرونو فيرنانديز.

الهدف الأول للمنتخب البرتغالي جاء عن طريق كرة عرضية من برونو فيرنانديز، ارتقى معها كريستيانو رونالدو داخل منطقة جزاء أوروجواي وسكنت الكرة الشباك، ورغم احتفال رونالدو بتسجيله الهدف إلا أن حكم المباراة احتسب الهدف لبرونو فيرنانديز.

وأكد الصحفي الإسباني إيدو أجيري، أن الاتحاد البرتغالي سيتقدم باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للمطالبة باحتساب الهدف لكريستيانو رونالدو.

وظهر رونالدو عقب المباراة أثناء نقاشه مع الحكم، ومحاولة إقناعه بأنه لمس الكرة بجبهته وأن الهدف يجب أن يحتسب له.

كريستيانو رونالدو سجل الهدف الأول للبرتغال في مباراة غانا بالجولة الأولى من المونديال، وبات أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 5 نسخ متتالية لبطولة كأس العالم.

ويفصل رونالدو هدف واحد فقط عن معادلة رقم إيزيبيو، الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال، إذ يملك رونالدو 8 أهداف مقابل 9 لإيزيبيو.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مباراة البرتغال وأوروجواي كريستيانو رونالدو كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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