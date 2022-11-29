هل كانت المرأة رمزا للشيطان في الحضارة المصرية؟.. خبير أثري يجيب

قال الدكتور محسن محفوظ، خبير إعادة إحياء ومحاكاة الحضارة المصرية القديمة، إن الحضارة المصرية القديمة نشأت بمراقبة الطبيعة، على عكس الحضارات العالمية والتي نشأت حول مصادر المياه، لافتاً الحضارة المصرية القديمة تميزت بأن المصري هو أول من بني ليسكن وزرع ليأكل ونسج ليلبس.

وقال "محفوظ"، خلال لقائه عبر "سكايب" مع برنامج "صباح جديد" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من المفاهيم المغلوطة والخاطئة، حول نشأة الحضارة المصرية القديمة، لافتاً أن من أشهر هذه المفاهيم هي ما كشف عنه أحد الدعاة بأن المرأة المصرية كانت رمزا للشيطان في الحضارة المصرية، مؤكداً أن هذا الكلام خطأ فادح، وليس لها علاقة بالحقيقة.

- الملك سينب قاي أول شهيد في الحضاره المصرية وليس سقنن رع

وأضاف خبير إعادة إحياء ومحاكاة الحضارة المصرية القديمة، أن أيضاً من ضمن المفاهيم المغلوطة التي جاءت بالكتب القديمة، أن أول شهيد في الحضارة المصرية الذي كان يحارب الهكسوس هو الملك سقنن رع، كاشفاً أنه بعد إجراء العديد من الدراسات والأبحاث خلال الفترة الأخيرة، اكتشفنا أن أول شهيد في الحضارة المصرية كان الملك سينب قاي، الذي تم اكتشاف مقبرته منذ فترة قريبة.

يذكر أنه تم العثور على مومياء الملك سقنن رع تاعا داخل تابوت ضخم من خشب الأرز فى خبيئة الدير البحرى، غرب الأقصر عام 1881م، وتشير الدراسات إلى أن الملك مات فى الأربعينيات من عمره، وأن جمجمة الملك تعرضت للكسر مما أدى إلى إصابات بالغة برأسه أثناء المعارك ضد الهكسوس.