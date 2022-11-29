الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ملكة إسبانيا ترتدي معطفا مُعاد تدويره (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ads

وضعت ليتيتسيا ملكة إسبانيا مظهرًا أنيقًا للغاية معاد تدويره لحدث في مدريد أمس.

 

ووفقًا لموقع dailymail البريطاني حضرت الأم لطفلين، التى تبلغ من العمر 50 عامًا ، القمة العاشرة للنساء الحقوقيات في العاصمة مدريد، حيث اجتمعن عضوات المهنة لمناقشة المساواة بين الجنسين. 

 

ارتدت الملكة معطفا قرمزي المحبوب من هوغو بوس الذي ارتدته عدة مرات في الماضي ، مع بنطلون أبيض وأسود من Mango ظهرت لأول مرة عام 2017، قميص جلدي ارتدته لأول مرة في 2016.

 

تأتي هذه النزهة عندما عرضت زوجة الملك فيليبي جانبها الأنثوي بفستان مذهل منقّط وهي توزع جوائز  في فالنسيا الأسبوع الماضي. 

 

كانت تتألق بمظهرها الأنيق، حيث ارتدت مؤخرًا سروالًا جلديًا أحمر في زيارة إلى مستشفى ببرشلونة. 

 

كان المعطف الملفوف عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابسها الشتوية، وغالبًا ما يظهر في المناسبات الملكية حتى عيد الميلاد. 

ملكة إسبانيا ترتدي دائمًا ملابس لا تشوبها شائبة، وهذه المجموعة الأنيقة هي خير مثال على ذلك لقد شعرت بالرهبة من معطفها الأنيق ، مما جعل البيان النهائي للارتداء.

 

ولدت في 15 سبتمبر 1972، من الطبقة المتوسطة وعملت صحفية في ABC وEFE قبل أن تصبح مذيعة أخبار في CNN.

في عام 2004، تزوجت فيليبي، أمير أستورياس آنذاك ووريث العرش الإسباني، ولديهما ليونور وصوفيا، من مواليد 2005 و2007 على التوالي، بصفتها أميرة أستورياس ، مثلت ليتيزيا والد زوجها الملك خوان كارلوس في إسبانيا وخارجها. 

بعد تنازل والد زوجها عن العرش في يونيو 2014 ، أصبح فيليبي وليتيتسيا ملكًا وملكة.

الملكة ليتيتسيا ملكة إسبانيا الملكة ليتيتسيا ليتيزيا معطف التفاف وقميص جلدي ارتدته لأول مرة في زوجة الملك فيليبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

عرض فيلم «أنا لحبيبي» لياسمين رئيس وكريم فهمي في يناير

الاتحاد البرتغالى يتقدم باستئناف لـ«فيفا» بسبب كريستيانو رونالدو

محافظ الإسماعيلية يستقبل الوفود الدبلوماسية لدول أمريكا اللاتينية

بدء جلسة الحكم على 35 متهمًا في «تقديم الكفن» بعين شمس

النائب أحمد السجينى يكشف رؤيته للاستفادة من «المحلات أسفل الكبارى»

«السيمفونى» يستضيف فلوت إيناس عبد الدايم والفنلندى جونيون بالمسرح الكبير .. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية