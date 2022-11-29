ملكة إسبانيا ترتدي معطفا مُعاد تدويره (صور)

وضعت ليتيتسيا ملكة إسبانيا مظهرًا أنيقًا للغاية معاد تدويره لحدث في مدريد أمس.

ووفقًا لموقع dailymail البريطاني حضرت الأم لطفلين، التى تبلغ من العمر 50 عامًا ، القمة العاشرة للنساء الحقوقيات في العاصمة مدريد، حيث اجتمعن عضوات المهنة لمناقشة المساواة بين الجنسين.

ارتدت الملكة معطفا قرمزي المحبوب من هوغو بوس الذي ارتدته عدة مرات في الماضي ، مع بنطلون أبيض وأسود من Mango ظهرت لأول مرة عام 2017، قميص جلدي ارتدته لأول مرة في 2016.

تأتي هذه النزهة عندما عرضت زوجة الملك فيليبي جانبها الأنثوي بفستان مذهل منقّط وهي توزع جوائز في فالنسيا الأسبوع الماضي.

كانت تتألق بمظهرها الأنيق، حيث ارتدت مؤخرًا سروالًا جلديًا أحمر في زيارة إلى مستشفى ببرشلونة.

كان المعطف الملفوف عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابسها الشتوية، وغالبًا ما يظهر في المناسبات الملكية حتى عيد الميلاد.

ملكة إسبانيا ترتدي دائمًا ملابس لا تشوبها شائبة، وهذه المجموعة الأنيقة هي خير مثال على ذلك لقد شعرت بالرهبة من معطفها الأنيق ، مما جعل البيان النهائي للارتداء.

ولدت في 15 سبتمبر 1972، من الطبقة المتوسطة وعملت صحفية في ABC وEFE قبل أن تصبح مذيعة أخبار في CNN.

في عام 2004، تزوجت فيليبي، أمير أستورياس آنذاك ووريث العرش الإسباني، ولديهما ليونور وصوفيا، من مواليد 2005 و2007 على التوالي، بصفتها أميرة أستورياس ، مثلت ليتيزيا والد زوجها الملك خوان كارلوس في إسبانيا وخارجها.

بعد تنازل والد زوجها عن العرش في يونيو 2014 ، أصبح فيليبي وليتيتسيا ملكًا وملكة.