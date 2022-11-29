اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي يوجه التحية للشعب الفلسطينى

يتوجه اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، بتحية شكر وتقدير إلى الشهداء الأبرار وللأحرار المدافعين عن القضية الفلسطينية ، وتحية وفاء واعتزاز بتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها ودفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة والعادلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي علي موقفنا الثابت الداعم لنضاله من أجل استرجاع حقوقه الـمغتصبة وإقامة دولته الـمستقلة التى هى حق أصيل له وتعد هذه المناسبة بمثابة تذكرة للمجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته لوقف ما يعانيه من تعنت وانتهاكات واعتداءات صارخة وجرائم يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق .

فى سياق متصل، وصل وفدُ شئون القرآن الكريم إلى منطقة بني سويف الأزهرية؛ لمتابعة أعمال مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، حيث توجهت اللجنة صباح اليوم بتوجيهات من فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن اللجنة تتكون من فضيلة الشيخ ابو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والمشرف على المسابقات القرآنية، والشيخ خالد محمد علي، من إدارة شئون القرآن، وفور وصول اللجنة مدينة بني سويف توجهت إلى مدينة ببا، واجتمعت بالمحكمين، وأطلعتهم على نتائج العينات العشوائية التي تقوم الإدارة بمراجعتها، وشددت على ضرورة إنصاف المتسابقين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم التقصير في أعمال التقييم، كما وجهت بإعادة تقييم الفيديوهات التي تستحق إعادة التقييم.

علما بأن المسابقة هذا العام شهدت إقبالا طلابيا كثيفا، حيث اشترك 180 ألف طالب في امتحانات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم، وما زالت أعمال التقييم مستمرة في جميع محافظات الجمهورية، حيث إن جميع إجراءات التقديم تمت إلكترونيا، وكذلك تم توثيق جميع الامتحانات؛ وذلك مراعاة للعدالة والشفافية.