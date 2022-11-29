مواعيد مباريات اليوم فى دور المجموعات بمونديال قطر 29ـ11ـ2022
تقام مساء اليوم الثلاثاء أربعة مباريات فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجارى.
وتتنافس سبع منتخبات على حجز أربعة تذاكر مؤهلة لدور الـ 16 بالمونديال، وخاصة ان منتخب قطر يخوض هذه الجولة بعدما تأكد رسميًا من توديعه البطولة بعد انتهاء الجولة الثانية، وباتت مباراته اليوم بمثابة تحصيل حاصل.
مواعيد مباريات اليوم فى دور المجموعات بمونديال قطر
تقام في الخامسة من مساء اليوم مباراتى المجموعة الأولى، والتي تسعى فيها منتخبات هولندا والسنغال والاكوادور، لحجز بطاقتي التأهل للدور التالى
الإكوادور & السنغال فى الخامسة مساءًا على استاد خليفة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max
هولندا & قطر فى الخامسة مساءًا على ستاد البيت وتنقل المباراة أربع قنوات وهى
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فيما تقام فى التاسعة من مساء اليوم مباريات المجموعة الثانية، وتبحث منتخبات ايران وامريكا وويلز وانجلترا عن حجز بطاقى التأهل لدور الـ16
إيران & أمريكا تقام فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد الثمامة وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max
ويلز & إنجلترا تقام فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد احمد بن على المونديالى وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max
ترتيب المجموعتين الأولى والثانية بمونديال قطر 2022
المجموعة الأولى
- هولندا برصيد 4 نقاط
- الإكوادور برصيد 4 نقاط
- السنغال برصيد 3 نقاط
- قطر برصيد 0 نقطة
المجموعة الثانية
- إنجلترا برصيد 4 نقاط
- ايران برصيد 3 نقاط
- أمريكا برصيد 2 نقطة
- ويلز برصيد 1 نقطة