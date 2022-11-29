الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم فى دور المجموعات بمونديال قطر 29ـ11ـ2022

المنتخب الانجليزى
المنتخب الانجليزى
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تقام مساء اليوم الثلاثاء أربعة مباريات فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم التي تحتضنها قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجارى.

وتتنافس سبع منتخبات على حجز أربعة تذاكر مؤهلة لدور الـ 16 بالمونديال، وخاصة ان منتخب قطر يخوض هذه الجولة بعدما تأكد رسميًا من توديعه البطولة بعد انتهاء الجولة الثانية، وباتت مباراته اليوم بمثابة تحصيل حاصل.

مواعيد مباريات اليوم فى دور المجموعات بمونديال قطر

تقام في الخامسة من مساء اليوم مباراتى المجموعة الأولى، والتي تسعى فيها منتخبات هولندا والسنغال والاكوادور، لحجز بطاقتي التأهل للدور التالى

الإكوادور & السنغال فى الخامسة مساءًا على استاد خليفة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max

هولندا & قطر فى الخامسة مساءًا على ستاد البيت وتنقل المباراة أربع قنوات وهى

 Alkass EXTRA One HD 

beIN Sports HD 

beIN Sports HD 1 Max  

beIN 4K HDR

فيما تقام فى التاسعة من مساء اليوم مباريات المجموعة الثانية، وتبحث منتخبات ايران وامريكا وويلز وانجلترا عن حجز بطاقى التأهل لدور الـ16

إيران & أمريكا تقام فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد الثمامة  وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max

ويلز & إنجلترا تقام فى التاسعة من مساء اليوم على ستاد احمد بن على المونديالى وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max

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ترتيب المجموعتين الأولى والثانية بمونديال قطر 2022

المجموعة الأولى

  • هولندا برصيد 4 نقاط
  • الإكوادور برصيد 4 نقاط
  • السنغال برصيد 3 نقاط
  • قطر برصيد 0 نقطة

المجموعة الثانية 

  • إنجلترا برصيد 4 نقاط
  • ايران برصيد 3 نقاط
  • أمريكا برصيد 2 نقطة
  • ويلز برصيد 1 نقطة
مواعيد مباريات اليوم فى دور المجموعات ترتيب المجموعتين الأولى والثانية مونديال قطر 2022 مباراة امريكا وايران مباراة السنغال والاكوادور مباراة هولندا وقطر مباراة ويلز وانجلترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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