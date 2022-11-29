محافظ أسوان يوافق على فتح الدراسة للمرحلة الإعدادية بمدرسة سانت تريزا

وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على فتح الدراسة للمرحلة الإعدادية ليستكمل بها جميع مراحل التعليم الأساسى من الـKG1 وحتى الصف الثالث الإعدادى بمدرسة سانت تريزا "الكاثوليك"، وخاصة فى ظل توافر الفصول المخصصة للمرحلة الإعدادية، حيث تضم المدرسة 18 فصلًا، بالإضافة إلى قاعات الأنشطة والحاسب الآلى والعامل، وتحمل المدرسة لكل المستلزمات والمتطلبات التعليمية اللازمة لذلك.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بمجلس أمناء مدرسة سانت تريزا، برئاسة الراهبة فايزة جريس مليك مدير المدرسة، وذلك بحضور اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الأب أمجد عزت الراعي المساعد لكنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك.

- تقديم نموذج يحتذى به في الانضباط والعمل التعليمي الراقي

وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية، شكره لمجلس إدارة مدرسة سانت تريزا لدورهم الملموس فى إثراء العملية التعليمية، وتقديم نموذج يحتذى به في الانضباط، والالتزام بأداء العمل التعليمي بشكل راق بناء ومثمر.

وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء فرع جديد للمدرسة بحى اللوتس السكني، للتوسع فى هذا النموذج الناجح من التربية والتعليم لخلق أجيال لديها من المثل والأخلاق والفكر المستنير بعيدًا عن المكاسب المالية والتجارة.

من جانبها، قدمت الراهبة فايزة جريس شكرها لمحافظ أسوان على استجابته السريعة للقاء مجلس أمناء مدرسة سانت تريز، وسعيه المستمر لانتظام وتطوير العملية التعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، من خلال التوسع فى المنشآت والفصول التعليمية لتلبية المطالب الجماهيرية، وهو ما لمسناه من خلال موافقة المحافظ على مد المرحلة التعليمية داخل المدرسة حتى الشهادة الإعدادية بما يلبى بدوره مطالب ورغبات أولياء أمور التلاميذ، وأيضًا مجلس الأمناء والجمعية العمومية لمجلس الإدارة، وبالتالى يساهم ذلك فى أداء المدرسة لرسالتها التعليمية كاملة لمرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسى (الابتدائى، والإعدادى).

وأوضحت أن مدرسة سانت تريزا تعتبر مدرسة عريقة، حيث تأسـسـت فى 22 ديسمبر 1895، وتتمتع وتتميز المدرسة بالشخصية الاعتبارية المصرية، وهى تابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر.