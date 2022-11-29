الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع صوم الميلاد

كنيسة
كنيسة
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شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام الماضية، عددًا من الفعاليات وذلك تزامنًا مع بدء صوم الميلاد المجيد، والذي يستمر حتى 7 يناير المقبل.

◄سيامة ثلاث كهنة جدد بإيبارشية طموه

صلى الأنبا صموئيل أسقف طموه القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد أبو سيفين والقديس الأنبا كاراس بطموه (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لكنائس قطاع المحلة الكبرى، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية.

وسيم عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة كهنة عموميين للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم الشماس عادل خلف كاهنًا عامًا، باسم القس أغناطيوس، والشماس عيد سليمان كاهنًا عامًا، باسم القس داود، والشماس استيف لطيف كاهنًا عامًا، باسم القس بيمن.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون.

رسامة شمامسة لكنيسة مار جرجس بقرية أبو صير ببني سويف

ومن جهته صلى الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف القداس الإلهي،  في كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية أبو صير مركز الواسطى ببني سويف، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

سيامة كاهن جديد ببني مزار والبهنسا

كما صلى الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا القداس الإلهي، صباح أمس، بكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس الإكليريكي كيرلس نمر كاهنًا جديدًا باسم القس لوقا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية بمركز بني مزار.

ندوة لشباب إيبارشية المعادي "GO A HEAD"

كما نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، أمس الأول، ندوة بعنوان "GO A HEAD"، لشباب وشابات الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار مرقس بالمعادي، وبحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حاضر في الندوة الدكتور باسل سامي سعد، وشارك فيها 320 شابًا وشابة من أبناء الإيبارشية، و50 خادمًا وخادمة من خدام الإيبارشية.

الأنبا صموئيل اسقف طموه الأنبا إغناطيوس الأسقف العام لكنائس الآباء كهنة الإيبارشية الأنبا كاراس الانبا صموئيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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