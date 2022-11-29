الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد عودته لتدريبات إنجلترا.. ماديسون: أشعر بأن كأس العالم بدأ الآن

جيمس ماديسون
جيمس ماديسون
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أعلن جيمس ماديسون، لاعب المنتخب الإنجليزي، جاهزيته للمشاركة في مباريات منتخب بلاده في كأس العالم.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وويلز وإيران.

وقال ماديسون: "من الرائع أن أعود للتدريبات، لأنتقل لمرحلة جديدة بعد فترة من الإحباط".

ويلتقي اليوم في التاسعة مساءً، المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي على ستاد خليفة الدولي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأضاف: "أنا في حالة جيدة وتلقيت الدعوة للفريق، وحينما وصلت إلى قطر واجهت تلك المشكلة الصغيرة التي جعلتني أبتعد لفترة أطول مما كنت أتمنى".

وغاب ماديسون عن المشاركة في مباراتي منتخب إنجلترا الماضيتين في المونديال بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

وأوضح ماديسون: "لكنني أشعر بأنني أفضل الآن، وعدت للتدريبات حيث لم أشارك في الأيام القليلة الماضية، لذلك أنا في حالة جيدة حالياً وأشعر بأنني جاهز للعب".

وبسؤاله إذا ما كان كأس العالم قد بدأ الآن بالنسبة له: "في أول مباراتين كان الأمر يتعلق بدعم زملائي".

وأوضح: "لكنني الآن أفضل وأشعر بأن كأس العالم بدأ للتو".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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