الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الابراج
الابراج
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قدمت اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

برج الثور

من 21 أبريل إلى 21 مايو

إن وجود عطارد في قطاع تحويلي وواجهته مع كوكب المريخ رجعيًا قد يجعلك عازمًا على المضي قدمًا بفكرة إذا كانت تكلفة المعيشة لها تأثيرها، ستكون حريصًا على العمل مع الخيار الأكثر منطقية، والذي قد يعني طلب زيادة في الراتب أو العثور على وظيفة ذات أجر أفضل. يمكن أن يساعدك الجهد المستمر في تحقيق الراحة خلال الأسابيع المقبلة.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

بُرْجُ الجَدْي

من 22 ديسمبر إلى 21 يناير

قد تبدو فكرة تجاوز حدودك والعيش بإمكانياتك الكاملة مثيرة. هل سئمت من وضع عملك الحالي وأسلوب حياتك؟.. إذا كنت تريد شيئًا أكثر تحديًا، فإن خريطة النجوم الحالية تشجعك على التواصل مع مدرب الحياة أو المرشد الذي يمكنه رفع مستوى لعبتك الداخلية. 

بُرْجُ العَذْراء

من 24 أغسطس إلى 23 سبتمبر

قد تشعر بعدم المبالاة بأهدافك أو طموحاتك المهنية ، منذ أن عاد كوكب المريخ إلى الوراء الشهر الماضي. قد تدرك أيضًا مدى استمتاعك في المنزل ، ومدى وجود مجال لإنجاز المزيد. قد يقودك هذا إلى الرغبة في بدء عمل تجاري من المنزل أو التفاوض للعمل من المنزل في جزء من الأسبوع. تحتاج إلى وقت للتفكير والتوصل إلى قرار. 

 

تميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

برج الثور ب ر ج الج د ي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية خبيرة الأبراج عالمة الفلك جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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