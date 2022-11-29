حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع مواليد الأبراج النارية ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

برج القوس

من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

قد يكون من الحكمة اعتماد نهج مرن لقضية رئيسية ، بدلاً من التمسك بما هو مجرب وموثوق، تشير الخلفية الحالية إلى الانفتاح الذهني ، وتشجع العلاقات الجيدة والنتائج الإيجابية ، حتى لو كنت لا توافق تمامًا، ولكن هناك من يبدو أنهم لم يمسهم حماسهم وقد لا يرغبون في التعاون على الإطلاق، لا تدعهم يصلون إليك.

برج الأسد

من 24 يوليو إلى 23 أغسطس

مع وجود الشمس والزهرة وعطارد في القوس ، يمكن أن تجعلك موجة من الطاقة الجديدة متحركة. ينتقل الترفيه والرومانسية إلى قمة جدول أعمالك ، وستكون لديك أيضًا رغبة في الاستمتاع بالهوايات والرياضات المحبوبة كثيرًا. قد يكون هناك أيضًا خلاف مع شخص ما في دائرتك الاجتماعية لا يشجعك على رؤية الكثير منهم.

بُرْجُ الحَمَل

من 21 مارس إلى 20 أبريل

الأفكار الجديدة والفرص الجديدة تلفت انتباهك ، وقد تكون السبب وراء صعوبة التسوية. قد تبدو الاحتمالات المستقبلية أكثر إثارة من الالتزامات الحالية ، حيث تشجعك خريطة النجوم الحالية على السير في مسارات جديدة يمكن أن تخرجك من منطقة الراحة الخاصة بك. هناك شعور بأنك محبط من أنشطتك المعتادة وتحتاج إلى شيء لإيقاظك.

صفات الأبراج النارية

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية، سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.