الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

الابراج
الابراج
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قدمت اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية ليوم الثلاثاء  29 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

برج الجوزاء 

22 مايو إلى 21 يونيو

يمكن أن يمنحك التواجد حول الأصدقاء والعائلة ضجة كبيرة، ولكن سيكون لديك أيضًا الكثير من الفرص لإشراك الآخرين في مناقشات مثمرة والتعاون في المشاريع الفائزة. هناك تركيز على العمل الجماعي وعلى حياة اجتماعية أكثر حيوية ، برج الجوزاء. قد تحتاج إلى ضبط وتيرة نفسك ، كما هو الحال مع المريخ في الاتجاه المعاكس في علامتك ، يمكن أن تتقلب مستويات الطاقة فقط عندما تكون حريصًا على المشاركة.

برج الميزان

من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر

الاهتمام الجديد قد يطلق العنان لفضولك ، ويشجعك على معرفة كيف يمكنك المشاركة. عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لمستقبلك ، تبدو أقل حماسة. ربما يكون الأمر كله مسألة توقيت. في غضون سبعة أسابيع تقريبًا ، سيكون هناك شيء ما قد تغير ، والفرصة التي كنت تنتظرها قد تكون لك. في الوقت الحالي ، قد توفر منطقتك المحلية الكثير من وسائل الترفيه.

برج الدلو

من 22 يناير إلى 19 فبراير

أنت تزدهر على رفقة جيدة ، ويمكن أن تضعف عندما تُترك لك أجهزتك الخاصة. إذا تمت دعوتك إلى الأحداث الرئيسية ، فالتزم بالحضور كما يمكنك تحقيق مكاسب. تلك الفرص التي أردتها لن تظهر إلا عندما تخرج لمقابلتهم في منتصف الطريق. يمكن أن تكون المواجهات الإيجابية محورية في فتح عقلك للأفكار التي قد تغير مستقبلك.

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

وينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.

برج الجوزاء برج الميزان برج الدلو مواليد الأبراج الهوائية عالمة الفلك جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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