الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اليوم.. قطر تواجه هولندا وعينها على ختام مونديالي مشرف

منتخب قطر
منتخب قطر
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من أجل تحسين الصورة وترك ذكرى مونديالة ذات طبع طيب، يلعب المنتخب القطري، مساء اليوم الثلاثاء، آخر مواجهاته في كأس العالم، حينما يصطدم بمنتخب هولندا ضمن منافسات المجموعة الأولى، في الخامسة عصرًا على ستاد البيت.

المنتخب القطري بلا نقاط  بعد هزيمتين أمام السنغال والإكوادور، واستقبل 5 أهداف مكتفيًا بتسجيل هدف واحد، بينما حصد المنتخب الهولندي ٤ نقاط من تعادل مع الاكوادور بهدف لكل فريق، وقبلها فاز بهدفين على السنغال.

ويحتاج المنتخب الهولندي للفوز من أجل الظفر بالثلاثة نقاط وتصدر المجموعة، انتظارًا لتعثر الإكوادور التي ستلعب في نفس التوقيت الخامسة مساءً أمام المنتخب السنغالي.

في الدوحة كل المسؤولين القطريين غاضبين بشدة مما قدمه فيلكس سانشيز ولاعبيه خلال هذه البطولة، في أول مباراتين، ووفق مصدر مسؤول فإن تغييرات عديدة ستقبل عليها الدولة في ملف إدارة كرة القدم عقب المونديال ليست بالجهاز الفني فحسب بل على مستويات أعلى.

سانشيز عقد محاضرة أخيرة أمس، وطالب لاعبيه بأن يتركوا ذكرى جيدة لجماهيرهم وأن يلعبوا بأريحية دون خوف، فلا يوجد هناك شئ آخر يمكن أن يخسره العنابي في مباراة الليلة.

واجتمع حسن الهيدوسي، قائد العنابي مع زملائه مطالبًا إياهم بضرورة الحصول على نقطة في مباراة اليوم حتى لا يطاردهم عار خسارة الثلاثة مباريات وألا يكونوا الفريق الأسوء في البطولة.

اللاعب قال لزملائه، لا شئ مستحيل في كرة القدم ويمكننا تحقيق نتيجة جيدة، وعليهم الاستفادة من درس كوستاريكا التي فاجئت العالم بعودتها أمام اليابان.
ومن المتوقع عودة محمد الشيب، لحراسة مرمى قطر الليلة، على أن يلعب أمامه، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عصام مادبو.

وفي الوسط محمد وعد، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، وطارق سليمان، وبالهجوم الهيدروس، والمعز عليّ.

بينما يريد لويس فان خال تحقيقا فوزًا ثمينًا على قطر من أجل ضمان الصدارة وسيلعب بشكل هجومي وتشكيلة مكونة من نوبرت، في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي، ماتايس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، بليند.

وفي الوسط فرينكي دي يونج، ستيفن بيرجوين، دينزل دومفريس، وبالمقدمة يانسن، جابكبو، ديباي.

خارج الملعب لا زالت الأمور مشتعلة ولم تتوقف حملات الانتقادات الجماهيرية والإعلامية بشأن ما قدمه المنتخب القطري.

منتخب قطر منتخب هولندا مباراة قطر وهولندا كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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