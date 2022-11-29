الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى ميلاده.. من هو إسكندر بدوي عالم العمارة المصرية القديمة؟

العمارة المصرية
العمارة المصرية القديمة الكبير
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يوافق اليوم، 29 نوفمبر، ذكرى ميلاد الدكتور إسكندر بدوي عالم العمارة المصرية القديمة.

وقال ماجد كامل، عضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي في دراسة له، أنه الدكتور أسكندر بدوي يعتبر واحدًا من أهم علماء الآثار المصرية خصوصا في مجال العمارة المصرية  القديمة فمازلت موسوعته « العمارة في مصر القديمة»، وتعتبر واحدة من أهم الموسوعات التي كتبت  في هذا  الموضوع . 

وتابع: أما عن إسكندر بدوي نفسه فأسمه بالكامل  إسكندر ميخائيل بدوي ولد في القاهرة في 29 نوفمبر 1913 وتدرج  في مراحل التعليم المختلفة  حيث حصل علي بكالوريوس الهندسة  قسم العمارة عام 1936 والتحق بعدها يمعهد الآثار المصرية حتى حصل علي دبلوم الآثار عام  1939ولقد شارك في أعمال التنقيب في تونا الجبل مع العالم الكبير الدكتور سامي جبرة خلال  الأعوام من ( 1937- 1941 ) وقصر قارون عام 1950. 

وأوضح أنه كما عمل أستاذا في جامعتي القاهرة والإسكندرية  خلال الفترة من  1941 – 1955 وبعدها سافر إلي الولايات المتحدة الأمريكية  حيث أستاذا لتاريخ العمارة في جامعة "كنساس " خلال الفترة من ( 1961- 1981 ) كما عمل أستاذ تاريخ الفن في جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس خلال الفترة من ( 1961- 1981 ) .

وتابع: شارك في حملات النوبة لإكتشاف التحصينات  خلال الفترة من ( 1962- 1974 )، وسجل مقابر في الجيزة وسقارة  خلال الفترة من ( 1973- 1974 )، ولقد توفي في الاسكندرية في 28 مايو 1986  عن عمر يناهز 73 عاما تقريبا .

واختتم: أما موسوعته الكبري عن تاريخ العمارة المصرية القديمة "  فالكتاب أسمه باللغة الإنجليزية «A History of Egyptian Architecture»، فصدرت طبعته الأولي عام 1954 وقام كل من الدكتور محمود عبد الرازق وصلاح الدين رمضان بترجمته إلى اللغة العربية، وراجع  الترجمة كل من الدكتور  أحمد قدري والدكتور محمود ماهر طه، ولقد صدر الجزء الأول من الكتاب  عن هيئة الآثار المصرية سلسلة الثقافة الأثرية والتاريخية.

إسكندر بدوي عالم العمارة المصرية القديمة الكبير ماجد كامل عضو اللجنة البابوية للتاريخ الكنسي إسكندر بدوي إسكندر ميخائيل بدوي

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تحرير القاهرة الخديوية

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