يواصل تصوير «الحريفة».. نور النبوي يسافر لبنان منتصف ديسمبر بسبب «الأجهر»

يعيش الفنان الشاب نور النبوي حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما حيث تعاقد مؤخرا على عدد من الأعمال الفنية، ويستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023 من خلال مسلسل الأجهر أمام عمرو سعد، و من المقرر أن يسافر إلى لبنان منتصف شهر ديسمبر المقبل لبدء تصوير مشاهده في العمل.

ويعكف الفنان الشاب حاليا على عقد جلسات عمل مع المخرج ياسر سامي للوقوف على تفاصيل الشخصية التي يلعبها، حيث يجسد دور شاب من منطقة شعبية ويظهر كشقيق للفنان عمرو سعد ضمن أحداث العمل.

و مسلسل الأجهر من بطولة النجم عمرو سعد، والمسلسل من إخراج ياسر سامي وتأليف ورشة ملوك ويشارك في بطولته أيضاً أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب وسارة سلامة.

- لاعب كرة في "الحريفة"

على جانب آخر بدأ نور النبوي في تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الحريفة" حيث انتهى من تصوير اسبوع كامل في الفيلم الذي تدور أحداثه حول لعبة كرة القدم ويجسد خلاله دور لاعب كرة قدم محترف، ويقوم حاليا بعدة تدريبات مكثفة على اللعبة بأحد الأندية الشهيرة.

ويظهر الكابتن أحمد حسام ميدو في شخصية مدرس في بداية الأحداث، وبعدها يعمل مدرب كرة قدم، ويعد هذا العمل هو أول بطولة فنية لـ ميدو، ويراهن عليه صناع العمل خاصة أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة

و فيلم الحريفة بطولة عدد من النجوم منهم نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، وآخرين، والعمل تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.