الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يواصل تصوير «الحريفة».. نور النبوي يسافر لبنان منتصف ديسمبر بسبب «الأجهر»

نور النبوي
نور النبوي
ads

يعيش الفنان الشاب نور النبوي حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما حيث تعاقد مؤخرا على عدد من الأعمال الفنية، ويستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023 من خلال مسلسل الأجهر أمام عمرو سعد، و من المقرر أن يسافر إلى لبنان منتصف شهر ديسمبر المقبل لبدء تصوير مشاهده في العمل. 

ويعكف الفنان الشاب حاليا على عقد جلسات عمل مع المخرج ياسر سامي للوقوف على تفاصيل الشخصية التي يلعبها، حيث يجسد دور شاب من منطقة شعبية ويظهر كشقيق للفنان عمرو سعد ضمن أحداث العمل. 

و مسلسل الأجهر من بطولة النجم عمرو سعد، والمسلسل من إخراج ياسر سامي وتأليف ورشة ملوك ويشارك في بطولته أيضاً أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب وسارة سلامة.

- لاعب كرة في "الحريفة" 

على جانب آخر بدأ نور النبوي في تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الحريفة" حيث انتهى من تصوير اسبوع كامل في الفيلم الذي تدور أحداثه حول لعبة كرة القدم ويجسد  خلاله دور لاعب كرة قدم محترف، ويقوم حاليا بعدة تدريبات مكثفة على اللعبة بأحد الأندية الشهيرة. 

ويظهر الكابتن أحمد حسام ميدو في شخصية مدرس في بداية الأحداث، وبعدها يعمل مدرب كرة قدم، ويعد هذا العمل هو أول بطولة فنية لـ ميدو، ويراهن عليه صناع العمل خاصة أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة

و فيلم الحريفة بطولة  عدد من النجوم منهم نور النبوي، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، وآخرين، والعمل تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

نور النبوي الفنان الشاب نور النبوي مسلسل “ الاجهر ” الحريفة مسلسلات رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

يواصل تصوير «الحريفة».. نور النبوي يسافر لبنان منتصف ديسمبر بسبب «الأجهر»

محاولة هروب بـ«ملايات السرير» تنتهى بمصرع ربة منزل فى أكتوبر

السعودية أكثر الدول استقطابا للعمالة.. تقرير يرصد جهود القوى العاملة في رعاية العمالة بالخارج

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على عدة مناطق

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1232 مواطنا في قافلة طبية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل إسرائيل مسؤولية «إعدام الشهداء الثلاثة»

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل

إصابة 8 فلسطينيين برصاص إسرائيلى فى مواجهات بالضفة