أبرزها توفير التمويل.. تقرير دولي يسلط الضوء أبرز مخرجات قمة «COP 27»

سلط موقع "ليكسولوجي" القانوني الدولي المتخصص، الضوء على أبرز ثلاث مزايا رئيسية لمخرجات قمة المناخ بمصر كوب 27 (COP27) وهي تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتمويل التحول المناخي، والتوصل إلى قرار رئيسي وغير مسبوق بشأن التمويل لمساعدة البلدان النامية التي تواجه الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

و قال الموقع، إن الدول المشاركة في قمة المناخ "كوب 27"، والتي انعقدت في شرم الشيخ، والبالغ عددها 197، أعادت التأكيد على نتائج مؤتمر الأطراف السابق، ميثاق جلاسكو للمناخ، وتناولت تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والآثار المترتبة على أزمة الطاقة العالمية، وتمويل التحول المناخي في اللحظة الأخيرة، وتم التوصل إلى قرار رئيسي بشأن التمويل لمساعدة البلدان النامية الضعيفة التي تواجه الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت مجموعات أصغر من البلدان ، أحيانًا مع جهات فاعلة غير حكومية ، اتفاقيات بشأن قضايا محددة.

- أبرز القرارات في "COP27"

وأشار الموقع إلى أن القرار الرئيسي للمؤتمر هو خطة شرم الشيخ التنفيذية ، والتي كان إلى جانب عدد من القرارات الأكثر استهدافًا وتناول ما يلي:

- الخسائر والأضرار

كان التطور الرئيسي اتفاقًا غير مسبوق بشأن تمويل "الخسائر والأضرار" المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، ويتناول القرار المتعلق بترتيبات التمويل الخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تتحملها البلدان النامية "المعرضة بشكل خاص" للآثار الضارة لتغير المناخ.

ولم يتم الاتفاق على تعريف المعرضة للخطر بشكل خاص، وبالتالي فإن مجموعة البلدان التي قد تستفيد غير واضحة.

ويتوخى القرار تعبئة موارد جديدة يمكن أن تقدمها البلدان المتقدمة والنامية، ولا يحدد القرار المسؤولية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبلدان المتقدمة ، كما جادلت بعض البلدان النامية، سيتم تفعيل القرار من قبل اللجنة الانتقالية المنشأة حديثًا ، بدءًا من COP 28 في أواخر عام 2023.

- جهود طموحة للحد من زيادة درجة الحرارة عالميا

قررت البلدان مواصلة جهودها للحد من زيادة درجة الحرارة عالميا إلى 1.5 درجة مئوية وتنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى التنمية منخفضة الانبعاثات والمقاومة للمناخ، ونحث الأطراف بشدة على مواءمة مساهماتها المحددة وطنيا (NDCs) مع هدف 1.5 درجة مئوية ولكن دون إطار زمني إلزامي للقيام بذلك.

وتذكيرًا بالتعهدات التي تم التعهد بها في جلاسكو ، تم اعتماد نص جديد بشأن برنامج عمل التخفيف، الذي يهدف إلى توسيع نطاق طموح التخفيف وحشد التنفيذ في هذا العقد الحاسم حتى عام 2030.

- مناقشة أزمة الطاقة

شددت البلدان على الحاجة الملحة إلى إجراء تخفيضات عميقة وفورية ومستدامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات ؛ الأطراف مطالبة بتسريع جهودها لخفض استخدام الفحم تدريجياً.

في سياق أزمة الطاقة العالمية ، شددت البلدان على الحاجة إلى تجنب التراجع في العمل المناخي. لم يكن هناك اتفاق على لغة محددة تلزم الدول بتسريع وتيرة خفض الانبعاثات ، ولم تقبل الدول اقتراح الهند ، بدعم من الاتحاد الأوروبي ، بقطع استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري - وليس الفحم فقط - بسبب معارضة بعض الدول الأخرى.

- معالجة الالتزام بتقديم التمويل

يستخدم القرار لغة أقوى لمعالجة الالتزام الذي لم يتم الوفاء به، من قبل البلدان المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا في المساعدة المتعلقة بالمناخ للبلدان النامية ؛ وأعربت الأطراف عن "قلقها البالغ" من هذا الفشل.

يسلط القرار الضوء على أن البلدان النامية تتلقى حاليًا ثلث التمويل السنوي للمناخ اللازم لتحقيق هدف درجة الحرارة العالمية، ويدعو القرار بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إصلاح ممارساتها وأولوياتها وزيادة الطموح المناخي بشكل كبير.



- الإجراءات غير الحكومية

رحبت البلدان بالتوصيات التي قدمها فريق الخبراء رفيعي المستوى التابع للأمم المتحدة بشأن الالتزامات الصافية للانبعاثات الصفرية للكيانات غير الحكومية.

و نشرت هذه المجموعة تقريرًا عن الشفافية والمساءلة للكيانات غير الحكومية (على سبيل المثال ، الشركات) فيما يتعلق بالتزامات الانبعاثات الصافية الصفرية وقدمت 10 توصيات لمنع الغسل الأخضر.